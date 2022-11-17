ВВП страны увеличится более чем в два раза после завершения Великого возвращения Азербайджана на освобожденные от оккупации земли.

Об этом сегодня заявил председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

«Вследствие экономического развития Азербайджана в следующем году централизованные расходы предусмотрены в 8 из 66 городов и районов. А в этом году 55 городов и районов покрывают свои расходы. Не так давно обстановка в этой сфере была менее позитивной”, — добавил глава комитета.