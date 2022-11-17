Нет ни российского, ни американского, ни французского вариантов, как и варианта Европейского Союза. Имеются армянский и азербайджанский варианты. Об этом заявил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

«То есть никакого другого документа из какой-либо столицы не поступало. Нынешние переговоры ведутся на уровне министров иностранных дел вокруг подходов двух сторон. Ведутся переговоры об основных принципах, вокруг которых должны строиться отношения двух соседних стран», — заявил Ованнисян.