Недавно официальные лица Армении сравнили Азербайджан с ИГИЛ и «Аль-Каидой». На мой взгляд, это очень опасная риторика.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству.

«Во-первых, они сами действовали как ИГИЛ и «Аль-Каида». Послы Европейского союза посетили освобожденные территории. Армяне относились к историческому и религиозному наследию так же, как ИГИЛ и «Аль-Каида». Не мы. Они. Они совершили террористические акты. Они совершили геноцид. Они разрушили наши мечети. Не мы», — отметил глава государства.