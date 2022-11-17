Мы готовы говорить с живущими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как отправленный Москвой Варданян, он отправлен с очень ясной повесткой. Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время приема делегации во главе со специальным посланником ЕС по Восточному партнерству Дирком Шубелем.

Президент отметил, что Баку готов говорить о правах и безопасности армян в Карабахе.

«Мы готовы говорить об этом с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как присланный Москвой Варданян, у которого в кармане миллиарды украденных у русского народа денег. Его послали туда из Москвы с очень четкой повесткой дня. Мы готовы разговаривать с людьми, которые живут в Карабахе и хотят там жить. Мы готовы к этому. Кстати, этот процесс уже начался. Если бы не было вмешательства со стороны некоторых стран, о которых я только что упомянул, то есть извне, и если бы не было попыток остановить этот процесс, то я думаю, что он мог бы быть более динамичным. Но это не имеет никакого отношения к Пашиняну и его правительству. Как я уже сказал, должен быть консенсус между Азербайджаном, Евросоюзом, США и Россией, то есть между теми странами и институтами, которые Азербайджан считает способными помочь в этом вопросе», — подчеркнул глава государства.