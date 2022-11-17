Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность пересмотра отношений между Анкарой и Дамаском после президентских и парламентских выборов, намеченных в Турции на июнь следующего года.

«В политике не бывает вечных обид и недовольства. Когда придет время, вы сможете сесть, оценить и сделать соответствующее обновление. В настоящее время мы как Турция можем пересмотреть наши отношения со странами, с которыми у нас есть проблемы по этим вопросам. Особенно после июньских выборов, когда мы сможем сделать все заново. И, соответственно, мы можем, надеюсь, продолжать свой путь в этом направлении», — сказал президент в интервью турецким журналистам в ответ на вопрос о возможности пересмотра отношений с Сирией. Его слова приводит в четверг телеканал TRT.