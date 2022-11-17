Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сельхозпродукцию, которую должны экспортировать из России, планируется поставлять в бедные страны Африки.

«У нас была договоренность [с президентом РФ Владимиром Путиным], что зерно, которое будет поставляться из России, будет перерабатываться у нас в муку и затем поставляться в бедные страны Африки. [Президент США Джо] Байден поблагодарил нас за это», — сказал Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении с саммита G20 на острове Бали.

Также Эрдоган поблагодарил Путина за «волю и вклад» в продление зерновой сделки.