Российские войска наносят удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре и объектам газодобычи, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, „Южмаш“», — сказал Шмыгаль, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

Из-за ракетного удара по городу Днепр, по последним данным, пострадали четыре человека, в то числе 15-летний подросток, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.