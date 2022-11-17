Увеличить материальное довольствие военнослужащих на 50% предложил депутат Милли Меджлиса Захид Орудж, сообщает Minval.az.

«Военнослужащим, офицерам и солдатам, которые несут службу на освобожденных территориях и неделимитированных границах, жалованья должны быть увеличены не на 20%, а на 50%. Бюджетный проект на следующий год закрепляет нашу победу в Отечественной войне и позволяет построить мощную систему военной обороны на участке от Мурова до Араза, протяженностью в 400 км, включая 132-километровую границу с Ираном, а также усилить армию и подготовить ее к будущим провокациям. Мы предлагаем повысить оклады офицеров и солдат, занимающих воинские должности и служащих на указанных территориях. Это важно для нашей же безопасности и для этого не нужно 100 миллионов денег», — сказал депутат.

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