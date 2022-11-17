Для использования в операциях по разминированию в Азербайджан будут завезены крысы.

Об этом АПА сказал председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Он отметил, что в мире есть опыт использования крыс в поиске мин, и ANAMA тоже работает над этим:

«Согласно предварительному плану, в марте следующего года эти крысы будут завезены в Азербайджан с целью тестирования. Если будет эффективно, мы также будем их использовать. В настоящее время мы используем собак в операциях по разминированию».