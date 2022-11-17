МИД Ливии в четверг заявил, что прибывший с официальным визитом в столицу Триполи министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отказался выйти из самолета и улетел обратно, передает РИА Новости.

Ливийский МИД сообщил, что одобрил визит главы МИД Греции в Триполи в четверг, «несмотря на несбалансированные заявления Афин в отношении суверенитета Ливии».

Министра в аэропорту утром четверга ожидала лично министр иностранных дел правительства национального единства Ливии Наджля Манкуш.

«Однако произошла неожиданная и вызывающая негодование ситуация: министр отказался покинуть самолет и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин», — говорится в заявлении МИД арабской страны.

МИД Ливии отметил, что порицает подобное поведение, и пообещал принять соответствующие меры.