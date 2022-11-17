Аэропорты в Физули, Зангилане и Лачине нельзя отдавать под курацию AZAL. В связи с тем, что аэропорты на освобожденных землях носят не только гражданское, но и военное значение, нынешняя модель управления AZAL должна быть изменена. Об этом сказал депутат Захид Орудж на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az

Он отметил, что стоимость билетов AZAL, который является единственным отечественным пассажирским авиаперевозчиком-монополистом, — тяжелое финансовое бремя для граждан: «Последняя проверка Счетной палаты показала, что задолженность предприятия угрожает экономической безопасности государства. Обратите внимание на состояние компании с современным аэропортом, современными самолетами, топливом и расходными материалами, которое обеспечивается государством. Цитата из аудита: выделенные в связи с ковидом 35,3 миллиона манатов государственной помощи были потрачены не по назначению, а именно, по обязательствам прошлых лет, капитальным вложениям, некоммерческим, ненужным платежам и штрафам. Банковские кредиты и другие займы по состоянию на 1 января 2020 года составили 2,1 млрд манатов, что представляет серьезную угрозу не только ликвидности, но и госбюджету. Таким образом, там, где нет альтернативных международных авиаперевозчиков, только в одном направлении — в Турцию азербайджанцы летят в три раза дороже, чем грузины и армяне».

«Поэтому управление Физулинским, Зангиланским и будущим Лачинским аэропортами не может быть передано AZAL. Существующая модель управления компании AZAL должна быть изменена, поскольку аэропорты на свободных землях имеют не только гражданское, но и военное значение, а также важное значение для обеспечения безопасности», — сказал Захри Орудж.

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