Помощь Азербайджану отвечает интересам национальной безопасности США. Об этом заявила Карен Донфрид, помощник госсекретаря по европейским делам перед сенатским комитетом по международным отношениям, отвечая на вопросы сенаторов относительно 907-й поправки к Акту в поддержку свободы.

По ее словам, помощь Азербайджану предназначена для обеспечения безопасности границ, «что дало значительные результаты в противодействии транснациональным угрозам со стороны Ирана и нарушило маршруты контрабанды на Южный Кавказ, в Россию и Европу».