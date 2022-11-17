Российский журналист, политический и общественный деятель Максим Шевченко на своем YouTube-канале прокомментировал отказ первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой от продолжения деятельности в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО, о чем она написала 15 ноября в своем письме генеральному директору ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле.

По его словам, М.Алиева сделала это в очень деликатной форме, как это свойственно замечательной женщине, закончившей в Москве Сеченовский институт. Но в общем, это ответ на то, что в ЮНЕСКО не замечают разрушений и разорений с армянской стороны азербайджанских памятников и объектов культуры на территории Зангилана, Карабаха, Кельбаджара, как будто их там и не было. Хотя там уничтожались мечети, древние памятники азербайджанской культуры, кладбища. А ЮНЕСКО говорила только об армянских объектах.

«Мехрибан Алиева объяснила свой отказ от почетного звания тем, что на нынешнем этапе, после освобождения территорий Азербайджана от длительной оккупации в результате Отечественной войны, она активно вовлечена в работу по масштабному восстановлению и возрождению региона, и, учитывая ее особую роль, не может выполнять обязанности посла доброй воли ЮНЕСКО. Объяснение отказа от почетного звания выдержано в лучшем дипломатическом стиле. Однако, если обратить внимание на деятельность (точнее, бездеятельность) ЮНЕСКО, безучастное и равнодушное созерцание данной структуры на вандализм Армении в отношении культурного наследия и исторических памятников Азербайджана в период почти 30-летней оккупации, то обозначаются контуры протеста против двойных стандартов», — сказал Шевченко.

Minval.az