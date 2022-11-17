Кремлевские пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева начали терять контроль над своей аудиторией. Интерес граждан РФ к программам рупоров Кремля снижается.

Как пишет The Moscow Times, «на башнях российской государственной пропаганды начали гаснуть звезды». Соловьев и Скабеева, согласно данным Mediascope за 7-13 ноября, уже вылетели из топ-10 программ по охвату зрительской аудитории.

«В конце апреля «Вечер с Владимиром Соловьевым», где эксперты прочили быстрый крах «нацистам», занимал 4-е место в рейтинге, уступая лишь новостным программам («Вести», «Вести Москва» и «Вести Недели»). «60 минут» Скабеевой, где зрителям рассказывали о подлетном времени ядерных ракет до европейских столиц, держались на 10-й строчке», – отмечается в сообщении.

Однако после серии поражений россиян на поле боя, в том числе после потери Херсона и молчания диктатора РФ Владимира Путина, топ-пропагандисты начали терять популярность среди своих зрителей. Из первой десятки вылетели также все программы Первого канала, вместо в них в топ начал попадать развлекательный контент.

По словам директора «Левада-Центра» Дениса Волкова, россияне начали «сторониться новостей о войне, чтобы не подрывать свое психическое и физическое здоровье».