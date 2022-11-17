Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 10 месяцев 2022 года составил $2,868 млрд, что на 22,3% больше аналогичного показателя в прошлом году.

Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).

По данным ведомства, в январе — октябре экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $719,1 млн (на 3,2% больше показателя прошлого года), а импорт товаров из РФ — $2,149 млрд (на 30,4% больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам десяти месяцев заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот период пришлось 6,19% всего внешнеторгового оборота республики.