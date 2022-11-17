В России нарастают противоречия даже между радикальными сторонниками войны. Если раньше они атаковали тех, кто за мир, то теперь еще и набрасываются друг на друга.

Дмитрию Медведеву прилетело за следующие строки: «Россия ведёт боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения. Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских. И в этом наша огромная нравственная разница с ними», пишет «Салідарнасць».

Прочитав это, не выдержала даже пропагандистка Анастасия Кашеварова, в прошлом – помощница председателя Госдумы Вячеслава Володина, а ныне выступающая в роли военкора.

«Дмитрий Анатольевич, да замолчите вы уже про эту нравственность. Нет ее… В чем нравственность, если у нас на фронте воюет парень без селезенки? В чем нравственность, если выплаты не приходят? Если тела не можем месяцами забрать?», — заявила Анастасия Кашеварова.

На этом автор поста не остановилась: «В чем она ваша нравственность, если неподготовленных мобилизованных кидают, как приманку, чтобы узнавать позиции противника? В чем нравственность, когда женам их говорят в открытую, что их мужья сдохнут? Прекращайте смотреть телевизор – там ноль от реальности».