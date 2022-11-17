В Шамкире два человека получили ожоги из-за курения в постели

Инцидент был зафиксирован в селе Заям Шамкирского района, передает Qafqazinfo.

Во время пожара 24-летний Эльмар Исмаилов и 18-летняя Нармин Джафарова получили сильные ожоги и были госпитализированы. Состояние обоих оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, инцидент произошел по неосторожности. Так, сигарета, которую курил Эльмар Исмайлов, упала на кровать, в результате начался пожар.

Следует отметить, что Эльмар Исмаилов похитил Нармин Джафарову. Их свадьба должна была состояться через 3 дня.