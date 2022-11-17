Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии стали остерегаться закупок российской нефти из-за санкций Евросоюза (ЕС) о запрете на морские перевозки сырья, пишет Reuters со ссылкой на информацию источников в отрасли.

По словам двух собеседников издания, оператор комплекса по нефтепереработке Reliance Industries решил повременить с оформлением заказов на погрузку российской нефти после 5 декабря. Эта компания является крупнейшим импортером сырья из России. Reliance Industries отправляет свою продукцию на экспорт и боится реакции иностранных банков.

Такое же решение приняла и государственная Bharat Petroleum Corp. Источник в неназванной госкомпании по нефтепереработке сказал, что в механизме ограничений слишком много неопределенности относительно механизма оплаты и предельного уровня цен.

При этом крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp. продолжает размещать заказы на поставки российской нефти, в том числе на погрузку после 5 декабря. О таких намерениях заявили в частной нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy (49% акций принадлежит «Роснефти»).