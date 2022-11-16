23.35 В связи со взрывом в квартире многоэтажного дома в жилом комплексе AAAF Park в городе Хырдалан в Абшеронском районе, к месту происшествия были привлечены бригады скорой и неотложной медицинской помощи подведомственной TƏBIB Абшеронской Центральной районной больницы.

Согласно информации TƏBIB, пострадали 4 человека, трое из которых — дети. Пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Наримановского Медицинского центра. Каждому из них была оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние 22-летней Б.Н. оценивается как тяжелое (диагноз термический ожог III степени), состояние 7-летней Ш.М и 4-летней Ш.Д. а годовалого мальчика Ш.О. оценивается как средне-тяжелое (диагноз термический ожог II-III степени).

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23.23 Число пострадавших при взрыве в Хырдалане достигло 4 человек. Трое из пострадавших — несовершеннолетние. Ударной волной повреждено более 5 автомобилей.

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22.44 МЧС распространило информацию о взрыве в многоэтажном жилом доме в городе Хырдалан Абшеронского района.

Было установлено, что в квартире на 2-м этаже четырнадцатиэтажного жилого комплекса AAAF Park произошел взрыв в результате утечки бытового газа, который не привел к возгоранию. В результате происшествия, по предварительным данным, три человека госпитализированы с травмами, два припаркованных во дворе автомобиля получили повреждения от удара взрывной волны.

Сотрудниками МЧС на территории приняты соответствующие меры безопасности.

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21.58 В Хырдалане произошел взрыв в жилом доме. Инцидент произошел в жилом комплексе AAAF Park.

По предварительной версии, причиной происшествия стала утечка газа, пишет АПА. Два человека пострадали и были помещены в Ожоговый центр.

На место происшествия привлечены сотрудники пожарной охраны и Службы спасения особого риска министерства.

