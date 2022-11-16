Вне зависимости от итогов расследования инцидента с упавшими в Польше ракетами, ответственность за случившееся несет Россия, обстрелявшая гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

«Какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что в конечном итоге ответственность за этот трагический инцидент несет Россия, которая обрушила на Украину шквал ракет, специально предназначенных для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела — и имеет — полное право защищать себя», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Вашингтон заявил, что полностью доверяет расследование инцидента, который проводит польское правительство. Власти США отметили, что не будут опережать работу польских коллег и продолжают собирать информацию о случившемся.

«Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Польши Анджея Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом взрыва украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала на территории Польши», — отметил Белый дом, пообещав открыто делиться новой информацией.

Власти США также выразили солидарность с украинцами и выразили соболезнования в связи с потерями, понесенными Украиной в результате обстрелов.