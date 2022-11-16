Американская администрация заявила, что механизм Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) более не функционирует и Вашингтон занимается мирным урегулированием между Азербайджаном и Арменией лишь в процессе взаимодействия непосредственно с Баку и Ереваном.

«Мне кажется, она эволюционировала до той точки, в которой мы можем за счет консенсуса положить конец данному мандату», — сказал в среду про группу старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер. «Мы (должностные лица американской администрации) принимаем участие непосредственно со сторонами [конфликта] в их мирном процессе», — заявил дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Минская группа, как она была известна, не функционирует», — отметил Рикер. «Азербайджан попросту заявил, что более не будет иметь дела с Минской группой», — добавил он.