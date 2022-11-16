Мы привержены развитию таких приоритетных направлений двусторонних отношений с Азербайджаном, как безопасность, экономический рост, демократия и права человека.

Данную мысль озвучила помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям.

Донфрид указала на то, что Азербайджан незамедлительно отреагировал на теракты 11 сентября и оказал финансовую и военную поддержку операциям США в Афганистане: «Азербайджан незамедлительно предпринял шаги по финансовой и военной поддержке. Он помогал охранять международный аэропорт Кабула в Афганистане до последнего дня в 2021 году. Сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности является одним из наших приоритетов национальной безопасности».

Она отметила, что сотрудничество с Азербайджаном в этой области усиливает безопасность энергетической инфраструктуры Каспия.

«Мы приветствуем растущую поддержку Азербайджана энергетической безопасности Европы», — приводит АПА слова Донфрид.