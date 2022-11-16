Между Азербайджаном и Арменией имеется историческая возможность достижения долгосрочного мира в конфликте, который начался после распада Советского Союза и длился более 30 лет.

С данным заявлением выступила помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид во время слушаний в Комитете Сената по иностранным делам.

Донфрид сказала, что, как и 13-14 сентября, в этом направлении имелись некоторые задержки.

«Когда начались столкновения, мы немедленно занялись вопросом прекращения боевых действий. Этот инцидент напомнил всем нам о чувствительности ситуации и важности устойчивого и всеобъемлющего мирного соглашения», — приводит АПА слова Донфрид.

Она сказала, что США при лидерстве госсекретаря Энтони Блинкена выступили посредником в продолжении диалога и 19 сентября, а также 7 ноября были проведены совместные встречи министров иностранных дел.

Донфрид отметила, что 4 октября Блинкен провел телефонный разговор с обеими сторонами: «Благодаря нашему участию 4 октября Азербайджан освободил 17 армянских военнопленных, попавших в плен во время сентябрьских боев. Такие шаги необходимы для формирования доверия между сторонами».

Карен Донфрид указала на то, что США в тесной координации с Европейским союзом (ЕС) и другими партнерами поощряют Азербайджан и Армению к продолжению переговоров.

Она добавила, что США приветствуют диалог, направленный на нормализацию турецко-армянских отношений: «Мы положительно оцениваем диалог по нормализации турецко-армянских отношений и выразили готовность оказывать содействие обеим сторонам. Это может повысить региональную стабильность и привести к большему экономическому развитию. Также это сейчас крайне важно на фоне неспровоцированной и жестокой войны России с Украиной».

Донфрид заявила, что содействие миру между Азербайджаном и Арменией является не только правильным шагом, это — в интересах национальной безопасности США.