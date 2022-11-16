Действия президента Украины Владимира Зеленского оказались безответственными, поскольку он обвинил Россию в нанесении ракетного удара на востоке Польши, хотя в этом инциденте виноваты украинцы. Такое мнение высказал в среду глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя падение во вторник ракеты ПВО в польском местечке Пшеводув.

«Украинцы отвечают за то, что президент Украины поступил безответственно и сразу же обвинил русских в этих действиях», — сказал Гуйяш на встрече с журналистами. В то же время он утверждал, что «только Россия несет ответственность за войну» в Украине.

Глава канцелярии премьера также подчеркнул, что инцидент на востоке Польши лишний раз доказывает необходимость скорейшего прекращения огня противоборствующими сторонами.