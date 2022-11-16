Стратегические валютные резервы Азербайджана за 10 месяцев выросли на 6% — до $56 млрд, заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

«В январе-октябре 2022 года валютные резервы Азербайджана выросли на 6% — до $56 млрд. В том числе, резервы Центробанка за 10 месяцев выросли на 10,3% — до $7,8 млрд», — сказал Кязымов в среду в парламенте.

По его словам, рост валютных резервов и профицит счета текущих операций платежного баланса обеспечивает стабильность на валютном рынке. При этом он подчеркнул, что по итогам 2022 года профицит счета текущих операций ожидается на уровне выше 23% ВВП.