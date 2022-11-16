Украинские военные подтвердили использование системы противовоздушной обороны недалеко от границы с Польшей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, украинские военные сообщили США и их союзникам, что пытались перехватить российскую ракету недалеко от границы с Польшей, где впоследствии обнаружили обломки снаряда.

Отмечается, что это произошло примерно в то же время, когда в Польше зафиксировали инцидент.

В сообщении говорится, что пока не подтверждено, что речь идёт о той самой ракете ПВО, которая упала в Польше, но на эту информацию США опираются при своей оценке событий.