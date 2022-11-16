Поскольку это украинская ракета попала в нашу союзницу по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на их вооружение?
Об этом в соцсети «Твиттер» написал Дональд Трамп-младший.
Поскольку это украинская ракета попала в нашу союзницу по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на их вооружение?
Об этом в соцсети «Твиттер» написал Дональд Трамп-младший.
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