У Польши нет признаков, которые бы свидетельствовали о возможности повторения инцидента с ракетами в стране. Об этом в ходе брифинга заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Нет явной или прямо известной опасности для Республики, для граждан, у нас нет сигналов о возможности повторения того, что произошло вчера», — заявил Дуда по итогам заседания Совета нацбезопасности.

Он также заверил жителей Польши, что повышенная активность авиации происходит в соответствии с отданными приказами.