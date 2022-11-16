Верховная рада обратилась к «Большой двадцатке» с требованием исключить Россию из G20. Обращение поддержали 310 народных депутатов. Об этом говорится в Telegram нардепа Ярослава Железняка.

«Парламент обратился к государствам Группы Двадцати (G20) по поводу исключения Российской Федерации из состава этой Группы. То есть сделать G19», — сообщил он.

Рада аргументировала свое требование тем, что Россия целенаправленно уничтожает население Украины, что имеет все признаки геноцида.

«Целенаправленное уничтожение России населения Украины, имеющее все признаки геноцида, а также неизбирательность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины российскими войсками, которые не преследуют никаких военных целей», — цитирует Железняк текст обращения ВР к G20.