«Процесс делимитации границы может занять несколько лет, именно поэтому Армения рассматривает возможность подписания рамочного соглашения с Азербайджаном вместо мирного договора». Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, выступая в парламенте.

По словам, премьер-министра Пашиняна, вряд ли стоит считать реалистичным завершение процесса делимитации и демаркации границы на момент подписания мирного договора.

«С этой целью Ереван выступает за то, чтобы для начала провести демилитаризацию армяно-азербайджанской границы, зеркальный отвод войск, а за основу определения границы для этого взять карты 1990 года. Затем разместить пограничников и тем самым закрыть на время этот вопрос. После чего подписать рамочный документ и начать делимитацию, которая может продлиться более года», — приводит его слова «Спутник».

Пашинян добавил, что рамочное соглашение будет в общих чертах фиксировать текущее положение, без какой-то серьезной конкретизации деталей: «Опыт показывает, что попытка детализации может привести к трудностям на переговорах».