Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова установить парламентские связи с Азербайджаном.
«Мы положительно относимся к идее межпарламентских отношений», — цитирует его ТАСС.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова установить парламентские связи с Азербайджаном.
«Мы положительно относимся к идее межпарламентских отношений», — цитирует его ТАСС.
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