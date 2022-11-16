16 ноября временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Ле Лан был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) и ему в связи с принятой 15 ноября в Сенате Франции резолюцией против Азербайджана была вручена нота протеста МИД.

Согласно информации пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи было доведено до внимания, что Азербайджан решительно отвергает принятую в Сенате Франции резолюцию, в которой содержатся совершенно далекие от правды, ложные и клеветнические положения.

В сообщении говорится, что резолюция носит явно провокационный характер, и что Франция, намеревающаяся внести вклад в мирный процесс, еще раз наглядно продемонстрировала свою проармянскую, предвзятую и однобокую позицию.

Отмечается, что данный шаг Франции нацелен на то, чтобы нанести серьезный удар по установлению мира в регионе, особенно по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, на чем на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ настаивает наша страна, поощряет реваншистские силы, выступающие против мира в регионе.

МИД заявляет, что помимо грубого нарушения норм и принципов международного права, указанная резолюция полностью противоречит обязательствам, в частности, в рамках пункта 3 статьи 2 «Договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве» (1993 г.) между Азербайджаном и Французской Республикой.

Азербайджанская сторона еще раз настойчиво потребовала от Франции воздержаться от шагов и заявлений, направленных против охраняемых международным правом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, от вмешательства во внутренние дела страны.

Французский дипломат заявил, что передаст обращение азербайджанской стороны по назначению.