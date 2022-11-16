Посол Великобритании Фергус Олд совершил визит в Агдам.
«Мой первый визит в Агдам. Очень тяжело видеть разрушения. Но работа, проводимая ANAMA, вселяет в меня оптимизм», — написал дипломат в Twitter.
Посол Великобритании Фергус Олд совершил визит в Агдам.
«Мой первый визит в Агдам. Очень тяжело видеть разрушения. Но работа, проводимая ANAMA, вселяет в меня оптимизм», — написал дипломат в Twitter.
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