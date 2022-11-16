Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов потребовал предоставить информацию, на основании которой НАТО и Варшава заявили, что по Польше ударила украинская ракета.

«Выступаем за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше. Готовы передать имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет о ракете ПВО», — написал Данилов в Twitter.

Также он заявил, что Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Минобороны и Госпогранслужбы.