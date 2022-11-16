Действия против Азербайджана в Сенате Франции и других местах, приняты не спроста. Западные христианские страны раздражают победа Азербайджана в 44-дневной войне и сплочение тюркских государств в ОТГ. К ним присоединился и Иран, называющий себя исламским государством. Об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли на состоявшемся сегодня заседании парламента.

«Франция называет Армению сестрой и это не случайно. Франция убила 15 миллионов человек в Алжире. Сколько людей убила Армения в Азербайджане? Геноцид 1918 года, Ходжалинский геноцид. Значит, их генетический код толкает на убийства, разрушения, геноцид. Их единство обусловлено антитурецкой политикой. Азербайджан силен, народ сплочен, наш лидер силен. Азербайджан возвысил свой законный голос, возвышает, будет возвышать и будет защищать свои земли», — сказал он.