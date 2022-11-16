Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что в ситуации с упавшими в Польше обломками ракеты власти США, в том числе американский лидер Джо Байден, проявили куда более сдержанную и профессиональную реакцию по сравнению с европейскими коллегами.

«В данном случае есть смысл обратить внимание на сдержанную и гораздо более профессиональную реакцию американской стороны, американского президента», — заметил он в беседе с журналистами в среду, указав на «оголтелые, русофобские заявления» Варшавы.