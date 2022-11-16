За девять месяцев 2022 года граждане России получили 25,6 тыс. туристических виз США и вошли в тройку лидеров по объему оформленных виз, пишет газета «Известия».

Согласно данным Госдепартамента США, предоставленным американским посольством в Москве, с января по сентябрь 2022 года визы типа B1/B2 (туристические) были выданы 25,6 тыс. россиян.

Уточняется, что за 10 месяцев прошлого года количество выданных россиянам турвиз составило порядка 3,7 тыс.

В число лидеров по оформлению документа в 2022 году также попали Турция (более 35 тыс.) и Румыния (свыше 30 тыс.).