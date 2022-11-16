Украинские власти прокомментировали казнь кувалдой бывшего российского заключенного и экс-бойца ЧВК «Вагнера» Евгения Нужина. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Украина отправила Нужина в Россию в результате обмена военнопленными — тот сам согласился на это.

По словам Подоляка, Нужин подписал документ о добровольном согласии на обмен.

«У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано», — сказал Подоляк телеканалу «Дождь».

При этом советник главы офиса Владимира Зеленского отрицает информацию, что Нужина обменяли на 20 украинских военнопленных, — обмен прошел по правилу «пакет на пакет». По словам Подоляка, Украина получила 47 своих военных, Россия — «какое-то число» своих.

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин использует Нужина в пропагандистских целях, считает Подоляк. Пригожин, по его словам, устроил показательную казнь своего экс-бойца.