Отечественная война — великая Победа не только на военном поприще, но и потому, что она раскрыла политическое лицо государств. Вчерашнее решение Сената Франции – это поражение тех, кто 25 ноября 2020 года призывал к признанию Карабаха в 44-дневной войне. В преамбуле резолюции ссылка на Устав ООН. Смотрите, каким образом ответственные за мировую безопасность объединяют народы? Об этом, как передает Minval, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Захид Орудж.

Он отметил, что второй пункт в решении Сената показывает страх перед Турцией.

«Также как и в Греции, хотят собрать войска на границе с Арменией, вывести российские войска из Гюмри и занять Кавказ. Наши люди должны знать, что те, кто вчера принял решение в сенате Франции, — это те же силы, которые заказали кровавый террор в центре Стамбула. Вы не увидите вместе с Турцией и Азербайджаном страны, вставшие плечом к плечу в Париже после убийства в Шарли Эбдо. Однако эти резолюции не меняют итогов Отечественной войны, а являются еще одним ударом по армянскому народу. Потому что от этого выигрывает лишь горстка политических авантюристов. Посмотрите на историю, по мере увеличения количества таких решений уменьшается численность армянского народа.

Сенат Франции также пригласил Ованеса Кеворкяна как представителя армян Ханкенди. Посмотрите на политическое лицемерие Запада, узнайте тех, кто завтра будет осуждать нашу страну за нарушение прав человека и демократии.

Те, кто призывал к санкциям против нашей страны, согласились на то, чтобы европейцы замерзали. Расстояние между Елисейским дворцом и зданием парламента Страсбурга составляет всего 460 км. Но те, кто учил мир демократии, оказались кровавой тоталитарной диктатурой 296 голосами против 295 — почти на 100 процентов. Опираясь на сеть должностных лиц армянской национальности в странах Европы, можно сказать, что Армения маленькая, а Франция – Большая Армения. Нам угрожают дети тех, чьи отцы сказали Германии после Второй мировой войны: «Не подписывайте акт о капитуляции — мирный договор, мы вас защитим». Именно Елисейский дворец возродил фашизм. Однако Левон тер Петросян пишет свое последнее обращение – предупреждает об очередных жертвах войны, начавшейся в Париже 34 года назад.

Два месяца назад министр обороны Франции Себастьен Лекорн открыто заявил, что мы должны ввести войска в Армению. 6 октября президент Ильхам Алиев остановил это в Праге.

Выход из ситуации — это не нападение на посольство яично-помидорным огнем. Жалко продуктов. Изгнание компании «Тоталь» с месторождения «Абшерон» также в интересах тех, кто хочет экономической изоляции нашей страны, напротив, необходимо направить ресурсы компании против Европы и французской элиты.

Наш ответ – быть единым с президентом, укрепившим нашу победу от Болгарии до Агдама, от Праги до Самарканда, а также присоединить десятки стран к решению Мехрибан Алиевой, достойно выразившей протест восточных и азербайджанских женщин. Мы должны сказать армянам: вы спасаетесь тогда, когда служите туркам и азербайджанцам. Должны объяснить им — солдата на поле войны , торговца на бирже.

Мы должны ответить французскому парламенту новыми меморандумами в Шуше. Потому что наших приверженцев больше», — заявил парламентарий.