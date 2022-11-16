Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, подтвердив поддержку США в тот же день, когда российские ракеты атаковали столицу и другие регионы.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника.

В Киеве Бернс «укрепил обязательства США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией», сообщил чиновник. Директор ЦРУ находился в безопасности внутри посольства США во время ракетных ударов, отметил чиновник.

Бернс также встретился со своими украинскими коллегами из разведки и обсудил предупреждение США, которое он сделал в понедельник главе Службы внешней разведки России «не использовать ядерное оружие» в войне против Украины.