Удар российских ракет по территории члена НАТО – Польши является ударом по коллективной безопасности. Об этом 15 ноября в вечернем обращении заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Сегодня произошло то, что мы давно предупреждали… Террор не ограничивается нашими государственными границами. Уже распространяется на территорию Молдовы, а сегодня российские ракеты ударили по Польше, по территории нашего дружественного государства, погибли люди… Сколько раз Украина говорила, что нашей страной государство-террорист не ограничится. Польша, государства Балтии – это вопрос времени, когда российский террор пошел дальше. Надо поставить на место террориста», – сказал президент.

По словам Зеленского, чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем «больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты».

«Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Нужно действовать, – отметил президент. – И я хочу сейчас сказать всем нашим польским братьям и сестрам: Украина всегда вас поддержит! Свободных людей террор не сломает! Победа возможна, когда нет страха! У нас с вами – нет».