Реакция НАТО на инцидент с упавшими в Польше ракетами будет прямо зависеть от заявлений Варшавы об их принадлежности — идет ли речь о ракетах ПВО Украины или российских крылатых ракетах. Об этом заявил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

«Реакция НАТО на инцидент будет зависеть от заявлений Польши о принадлежности упавших ракет, идет ли речь о российских ракетах или о ракетах украинских систем противовоздушной обороны», — заявил он.

По его словам, в Брюсселе ожидают обращения Польши к НАТО с запросом о консультациях в связи с сообщениями о падении двух ракет на ее территории.