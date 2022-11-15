Минобороны России заявляет, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — отмечает ведомство.