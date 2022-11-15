Минфин США ввел санкции против двух физических и трех юридических лиц за производство и поставку беспилотников из Ирана в РФ, сообщается на сайте ведомства во вторник.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) вносит в список Shahed Aviation Industries, компанию, ответственную за разработку и продукцию беспилотников Shahed», — говорится в заявлении на сайте Минфина. Также под санкции попали компании из ОАЭ Success Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC.

Также под санкции попали граждане РФ Аббас Джума и Тигран Срабионов, которые «участвовали в приобретении ЧВК «Вагнер» иранских беспилотников».