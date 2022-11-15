Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрия) из-за падения напряжения», — сказал он.

В свою очередь, в венгерской нефтегазовой компании MOL заявили, что внимательно следят за ситуацией на трубопроводе. Там также уточнили, что запасов нефти в стране хватит на три месяца.

Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности в связи с произошедшим.