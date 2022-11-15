Сенат Франции 295 голосами «за» принял скандальную «армянскую» резолюцию — об этом радостно сообщают ереванские СМИ и ТГ-каналы. В тексте — самые сокровенные мечты армянских националистов: тут и предложение рассмотреть возможность конфискации имущества руководителей Азербайджана, и эмбарго на поставки газа и нефти, и требование о немедленном освобождении «оккупированных территорий Армении». Заодно Сенат призывает правительство обсудить вопрос создания в «Нагорном Карабахе» гуманитарного офиса и оказать Армении всяческое содействие.

Другой вопрос, что эта резолюция носит сугубо рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению. Это признают и в самом Ереване. Более того, мы помним про резолюции, принятые во время 44-дневной войны с призывом признать независимость «Нагорного Карабаха». Которые предсказуемо не продвинулись дальше призывов.

Но это не значит, что возмутительная и провокационная выходка армянских лоббистов, на поводу которых пошли сенаторы Франции, должна остаться без ответа.

Прежде всего, на решение Сената Франции адекватно ответить должен Милли Меджлис Азербайджана. Где вполне могут — и должны! — рассмотреть вопрос о признании геноцида алжирцев, выразить отношение к соучастию Франции в геноциде тутси в Руанде, потребовать расследования действий официального Парижа в Индокитае… За Францией предостаточно грехов.

И самое главное, после такого решения сенаторов Париж не может оставаться посредником в процессе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. Как накануне напомнил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём разговоре с президентом Франции, посредничество должно быть объективным.

Так что даже такой «рекомендательной резолюции» достаточно для того, чтобы опозорить Францию. А еще нанести серьезный удар и по французской дипломатии, и по авторитету Парижа. От которого за последние годы и так немного осталось.

Нурани, обозреватель