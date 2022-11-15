Бельгия поддерживает развитие мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, в котором ЕС играет большую роль. С данным заявлением выступил посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерманс на мероприятии, посвященном Дню короля Бельгии.

Участвующий на мероприятии посол по особым поручениям МИД Азербайджана Фахраддин Гурбанов отметил, что в результате освобождения оккупированных территорий в регионе возникли новые реалии. В Азербайджане ведутся масштабные работы по восстановлению освобожденных территорий и возвращению бывших вынужденных переселенцев. Помимо этого, ведется работа по нормализации отношений с Арменией.

«Мы оповестили Бельгию и другие страны о важности всех этих процессов», — приводит «Репорт» слова Ф.Гурбанова.