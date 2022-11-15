В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали «критической» ситуацию с электроэнергией в Украине после российского обстрела.

«Российские войска нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании», — заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.