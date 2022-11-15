В Азербайджане выявлено еще 36 случаев заражения коронавирусом, 39 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823761 случай заражения коронавирусной инфекцией, 813612 человек вылечились, 9965 – скончались, число активных больных составляет 184.

За последние сутки в стране проведены 2448 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7347597.

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 438 человек.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 104, вторую — 106, три и более — 195, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 33 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13916246. Первую дозу вакцины получили 5391267, вторую — 4872549, три и более — 3388986, бустерную дозу после положительного результата теста — 263444 человека.