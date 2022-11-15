США рассматривают возможность помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с американскими банками с целью продлить зерновую сделку с участием РФ. Об этом во вторник сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

В то же время, по их сведениям, Вашингтон вряд ли пойдет на переподключение Россельхозбанка к межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. При этом западные страны также готовы предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса для продления черноморской зерновой инициативы.